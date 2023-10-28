Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 7,3 тыс.

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке, превысило 7,3 тыс., ранения получили около 19 тыс. человек. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа не поддается описанию. С начала израильской агрессии 7 октября погибли более 7,3 тыс. граждан, из которых около 70% - это дети, женщины и пожилые люди. Число раненых составило приблизительно 19 тыс., под завалами остаются тысячи человек", - приводится заявление министра на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).