Рим разместил судно ВМС у Кипра для оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке

Судно Thaon di Revel готово принять грузы с базы материально-технического снабжения ООН в Бриндизи

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Италия разместила свое судно ВМС у Кипра и готова оказать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

"Многоцелевое морское патрульное судно ВМС Италии Thaon di Revel, которое в последние несколько дней в целях предосторожности находилось у Кипра <...> готово принять гуманитарные грузы с базы материально-технического снабжения ООН в Бриндизи", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба итальянского правительства.

Премьер-министр Джорджа Мелони, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявила, что Италия готова оказать гуманитарную помощь Газе. "Я нахожусь в постоянном контакте с министром обороны и союзниками. У нас есть патрульное судно, которое готово отправиться в Газу, чтобы доставить гуманитарную помощь. У нас есть еще два фрегата и военный корабль-амфибия, если понадобится полевой госпиталь", - приводит ее слова гостелевидение RAI.