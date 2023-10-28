28 октября, 11:39
Палестино-израильский конфликт

При атаках Израиля в Газе с начала эскалации убили более 7,7 тыс. человек

По данным Минздрава анклава, среди жертв 3 195 детей и подростков

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Более 7,7 тыс. человек убиты в результате израильских обстрелов и бомбардировок сектора Газа с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава. Об этом сообщил Минздрав Газы.

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"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с начала конфликта составило 7 703", - говорится в заявлении ведомства, которое процитировал телеканал Al Jazeera. По данным Минздрава, среди жертв 3 195 детей и подростков.

Некоторое время назад министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что с начала вооруженного конфликта между израильскими силами и палестинскими радикальными группировками в Газе ранения получили около 19 тыс. человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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