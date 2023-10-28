Маск: Starlink будет поддерживать связь с организациями для оказания помощи в Газе

Владелец провайдера ответил на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, осудившей отключение связи в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями, чтобы оказывать помощь сектору Газа.

"Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в ответ на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, осудившей отключение связи в секторе Газа.

В пятницу вечером провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Впоследствии официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".