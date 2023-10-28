28 октября, 12:53,
обновлено 28 октября, 12:59
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа операции в Газе

Он будет продолжаться до нового приказа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильская армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам совещания по оценке ситуации с военным руководством страны.

"Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах. Инструкции для армии ясны: действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдан новый приказ", - заявил министр, чьи слова приводит портал Ynet. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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