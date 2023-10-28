Посол Палестины заявил, что наземная операция Израиля вовлечет в войну другие страны

Абдель Хафиз Нофаль выразил надежду, что после голосования в ООН, завершившегося принятием резолюции Совета Безопасности, "все будет хорошо"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Наземная операция Израиля в секторе Газа может привести к вовлечению в войну других стран. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Я сказал давно, что, если израильтяне начнут наземную операцию, будет очень сложно, будет очень опасно для мирных людей. Это может привести к вовлечению других стран в войну. Мы надеемся, что наземной операции не будет, потому что мирные люди будут сильно страдать", - указал глава диппредставительства Палестины.

Посол выразил надежду, что после вчерашнего голосования в ООН, завершившегося принятием резолюции Совета Безопасности, "все будет хорошо". "До сих пор мы не знаем, когда Израиль начнет наземную операцию, они нападают и со своей стороны осложняют ситуацию ежедневно. Мы не хотим наземную операцию, это будет очень опасно", - добавил он.

О текущей обстановке

Вечером 27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

В свою очередь российский МИД указал, что 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. На Смоленской площади подчеркнули, что это выводит противостояние на новый этап эскалации.