Посол Палестины: вопрос с эвакуацией россиян из сектора Газа пока решить не удалось

Палестинская сторона работает над этим вопросом вместе с Москвой, заявил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вопрос с эвакуацией россиян из сектора Газа пока не разрешен, но палестинская сторона работает над этим вопросом вместе с Москвой. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Пока нет. Мы с Министерством иностранных дел России, вашим посольством в Египте, Палестине стараемся все делать, ежедневно на связи. Насчет эвакуации мы работаем", - сказал он.

"Как только будет открыт пункт "Рафах", все русские, находящиеся в Газе, поедут в Египет. Мы будем делать это вместе с российским посольством в Египте", - добавил посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что желание эвакуироваться из сектора Газа выразили около 1 тыс. граждан России и стран СНГ.