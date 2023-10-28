Президент Египта и генсек ООН обсудили реализацию резолюции ГА ООН по Газе

Документ предусматривает немедленное гуманитарное перемирие и незамедлительную доставку чрезвычайной помощи в анклав

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в ходе телефонного разговора дипломатические усилия по снижению напряженности в Газе и пути выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в отношении кризиса в палестинском секторе. Об этом сообщила пресс-служба главы египетского государства по итогам переговоров египетского лидера с главой международной организации.

"Стороны обсудили продолжающиеся дипломатические усилия по прекращению эскалации в Газе, включая реализацию резолюции ГА ООН, которая предусматривает немедленное гуманитарное перемирие и незамедлительную доставку чрезвычайной помощи в анклав", - говорится в заявлении пресс-службы, которое привел новостной портал Al-Youm as-Sabia.

Состоялся обмен мнениями "по усилению координации усилий между Египтом и ООН в отношении защиты гражданского населения и доступа гуманитарной помощи в сектор через КПП "Рафах" посредством механизма, согласованного и контролируесмого находящегося под наблюдением ООН", - указывается в документе.

Ас-Сиси, как отмечает пресс-служба, выразил признательность Египта Гутерришу за его "сбалансированную позицию по отношению к конфликту в Газе, а также роль ООН на политическом и гуманитарном уровнях".