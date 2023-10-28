В Лондоне около 100 тыс. жителей вновь вышли на улицы в знак поддержки Палестины

Участники марша выкрикивали лозунги: "Израиль - государство-террорист", "Прекратите бомбить Газу!", "Мы все - палестинцы" и "От реки до моря Палестина будет свободной"

ЛОНДОН, 28 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Около 100 тыс. человек вновь приняли участие в акциях в поддержку Палестины, которые прошли в центре Лондона. Как передает корреспондент ТАСС, демонстрации прошли без серьезных происшествий, в толпе было много детей и женщин.

На набережной Темзы и правительственной улице Уайтхолл было множество флагов Палестины. Один из них разместили на бронзовом копье в руке статуи королевы Боудикки, поднявшей восстание против римлян в 61 году нашей эры.

Участники марша выкрикивали лозунги: "Израиль - государство-террорист", "Прекратите бомбить Газу!", "Мы все - палестинцы" и "От реки до моря Палестина будет свободной". Последний многие еврейские организации трактуют как призыв к захвату израильских территорий и уничтожению самого государства. На прошлой неделе полиция Вены запретила проведение митинга в поддержку Палестины за использование этого лозунга в агитационных материалах. Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман в письме, направленном главам полицейских управлений королевства, обратила внимание на то, что в определенном контексте использование этого лозунга может считаться преступлением на почве расовой ненависти.

Одним из самых популярных лозунгов был "Перемирие сейчас".

Об участниках акции

К протесту у Трафальгарской площади присоединилась группа евреев-хасидов, выступающих против того, что они называют "политикой сионизма". На Трафальгарской и на Парламентской площадях перед собравшимся выступали антивоенные активисты, парламентарии, представители профсоюзов и левых политических партий.

Среди тех, кто выступил с речью, был посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот. "Мои друзья, братья и сестры, они не смогли победить нас, он не смогли победить наш дух, дух великих людей Палестины в Газе, Иерусалиме, Наблусе, Раммалле, Хевроне и лагерях для беженцев по всему миру", - прокричал он, обвинив Израиль в "убийстве тысяч невинных людей, в том числе 3 тыс. детей".

Организатор акции и соучредительница коалиции "Останови войну" Линдси Джермен в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказала, что ООН не предпринимает достаточных мер, чтобы остановить действия еврейского государства. "Очевидно, что она не делает достаточно. ООН явно очень не нравится то, что делает Израиль, но в то же время они не предпринимают ничего, чтобы это остановить. Например, США и Израиль проголосовали против вчерашней резолюции [по Ближнему Востоку в ГА ООН], Великобритания воздержалась. Это проблема, ведь много людей в мире недовольны тем, что происходит в Газе", - сказала она. Джермен признала, что палестино-израильский конфликт очень сложен. Она считает, что начинать его решение нужно с прекращения оккупации Израилем Палестины.

Помимо Лондона, акции в поддержку Палестины прошли и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Глазго. В столице безопасность обеспечивали около 2 тыс. полицейских.