Экс-разведчик США заявил, что поддержка его страны не поможет Киеву уйти от поражения

По мнению Скотта Риттера, "Украина проигрывает"

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Поддержка, оказываемая Вашингтоном киевским властям, не способна помочь Украине уйти от поражения в конфликте. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Давайте будем честны, мы [США] не можем поддерживать и один конфликт. Каким образом мы поддерживаем Украину? Украина проигрывает, - сказал он, комментируя заявления о том, что США в состоянии оказывать военную помощь как Киеву, так и Израилю, - Мы можем поддерживать политику, которая приведет к смерти сотен тысяч украинских войск <...>. Мы можем поставлять на Украину самолеты лишь с тем, чтобы видеть, как их сбивают в большом количестве".

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что союзники США переживают, что Вашингтону не хватит возможностей оказывать помощь нескольким странам одновременно. Как отмечает агентство, тревогу вызывают и предстоящие в ноябре 2024 года президентские выборы в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома неоднократно говорил о желании выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией, уточняет Bloomberg.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля.