28 октября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает до 90% военного бюджета ХАМАС

Иран обеспечивает до 90% военного бюджета ХАМАС, утверждает Нетаньяху.

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Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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