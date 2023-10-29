ВОЗ сообщила, что в секторе Газа сотни раненых оперируют без анестезии

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Сотням раненых в палестинском секторе Газа операции проводят без анестезии из-за нехватки медикаментов.
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Об этом телеканалу Al Jazeera сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Сотни раненых в секторе Газа оперируются без анестезии", - отметили в ВОЗ. В организации информировали, что около 26 тонн медицинской помощи ожидает прибытия в Газу.
В ВОЗ также призвали израильскую армию не обстреливать медицинские учреждения в секторе Газа.