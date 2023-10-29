Глава МККК заявила, что потрясена уровнем "человеческих страданий" в Газе

Мирьяна Сполярич призвала к деэскалации конфликта

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий на Ближнем Востоке и призвала стороны палестино-израильского конфликта к немедленной деэскалации. Об этом говорится в заявлении МККК, опубликованном на сайте организации.

"Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию. <...> Неприемлемо, что в условиях массированных бомбардировок гражданское население Газы не имеет безопасного места для передвижения, а в условиях военной блокады адекватная гуманитарная помощь в настоящее время также невозможна", - приводятся слова президента МККК в релизе.

Она назвала ситуацию "катастрофическим провалом, с которым мир не должен мириться".

В сектор Газа прибыли десять экспертов МККК, включая хирургическую бригаду, а также были доставлены медикаменты, однако этого недостаточно, говорится в релизе комитета.