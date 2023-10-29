Палестина сообщила о более чем 8 тыс. погибших в Газе при атаках Израиля

По информации палестинского Минздрава, с 7 октября ранения получили 19 тыс. человек

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок превысило 8 тыс. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

"За сутки число жертв увеличилось более чем на 300", - говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.

С 7 октября - начала вооруженного конфликта между израильскими войсками и формированиями палестинских радикальных группировок в Газе - получили ранения 19 тыс. человек.