28 октября, 23:19
Палестино-израильский конфликт

Палестина сообщила о более чем 8 тыс. погибших в Газе при атаках Израиля

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

По информации палестинского Минздрава, с 7 октября ранения получили 19 тыс. человек

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок превысило 8 тыс. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

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"За сутки число жертв увеличилось более чем на 300", - говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.

С 7 октября - начала вооруженного конфликта между израильскими войсками и формированиями палестинских радикальных группировок в Газе - получили ранения 19 тыс. человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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