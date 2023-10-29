Экс-советник главы Пентагона предрек Украине вьетнамский сценарий

Дуглас Макгрегор заявил, что большинство американцев мало беспокоит происходящее за пределами их страны, поэтому Соединенные Штаты могут просто "сменить тему"

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. США все меньше интересует конфликт на Украине и они могут "сменить тему". Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Когда что-то идет не так, как мы хотим, когда мы совершаем, мы просто улетаем или уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <>, я говорю, что все в конце концов закончится так же, как во Вьетнаме, мы просто уйдем", - заявил Макгрегор журналу Weltwoche.

Как отметил экс-советник шефа Пентагона, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США могут просто "сменить тему".