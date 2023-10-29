В Китае опасаются массовых протестов на фоне смерти экс-премьера

В КНР дали указание администрациям высших учебных заведений пресекать любые студенческие акции памяти в честь Ли Кэцяна

ГОНКОНГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти КНР дали указание администрациям высших учебных заведений пресекать любые студенческие акции памяти в честь умершего на этой неделе экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, они опасаются их превращения в массовые протесты.

Источники издания в высших учебных заведения Пекина и других регионов страны указали, что подобные инструкции поступили руководству вузов и распространяются среди студенческих организаций. "Мы не хотим, чтобы студенты организовывали собственные траурные мероприятия. Они могут стать слишком эмоциональными и привести к ненужным беспорядкам, подобным тому, что произошло 30 с лишним лет назад", - сказал газете в конфиденциальной беседе представитель студенческой организации в одном из ведущих столичных вузов.

Как указывает South China Morning Post, именно с акций памяти в честь умершего бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Яобана в Пекине в 1989 году начались протесты, которые привели к трагическим событиям на площади Тяньаньмэнь.

Один из преподавателей Шанхайского университета транспорта сообщил газете, что партийный комитет вуза дал указание всем факультетам усилить меры безопасности и немедленно сообщать о любых акциях студентов как внутри кампуса, так и за его пределами. "Мы не приветствуем то, чтобы студенты покидали кампус на этих выходных, поскольку некоторые могут принять участие в радикальных акциях подобных тем, что имели место в прошлом году", - сказал он, вспоминая о массовых акциях протеста в ноябре, в результате которых в Китае были отменены ковидные ограничения. По данным газеты, в других вузах студентам также запрещают публиковать посты в социальных сетях о Ли Кэцяне и политической ситуации в стране, а также общаться с журналистами.

Как сообщила гонконгская газета "Синдао жибао", с утра пятницы жители города Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай) массово возлагают цветы к дому, в котором вырос Ли Кэцян. К вечеру пятницы во дворе дома № 80 на улице Хунсинлу, где в молодости жил политик, лежали сотни букетов из желтых и белых хризантем в черной упаковочной бумаге, которые являются традиционным символом траура в Китае.

Ли Кэцян умер в Шанхае в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ли Кэцян занимал пост премьера Государственного совета КНР с 2013 по 2023 год. В марте этого года на посту главы правительства его сменил Ли Цян. По данным источников South China Morning Post, сердечный приступ случился у Ли Кэцяна во время купания в бассейне. Как указали собеседники издания, ранее политик перенес операцию по коронарному шунтированию сердца.