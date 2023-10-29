Минск заявил, что придает все большее значение развитию безопасности с опорой на Евразию

По словам главы Минобороны республики Виктора Хренина, Белоруссия приветствует выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу в области глобальной безопасности

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белоруссия придает развитию безопасности с опорой на Евразию все большее значение. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин на встрече в Пекине с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

"В Республике Беларусь на фоне продолжающейся деградации европейской безопасности все большее значение придают развитию безопасности с опорой на Евразию. Это может стать более широкой альтернативой существующим механизмам поддержания мира во многих регионах нашей планеты", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Хренина, который находится в Китае с официальным визитом, Белоруссия приветствует выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу в области глобальной безопасности, которая "полностью совпадает с белорусским виденьем ситуации на международной арене". Министр считает, что "принципы мирного урегулирования украинского конфликта, выдвинутые в феврале, обозначили Китай как ответственного игрока глобального уровня". "Минск и Пекин стоят на стороне мира", - заявил он.

Глава белорусского Минобороны также отметил, что Минск и Пекин одинаково позитивно смотрят на перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, которые могли бы стать "базовыми площадками для формирования новой архитектуры безопасности и стабильного развития".

Стратегическое партнерство

Глава белорусского оборонного ведомства констатировал, что за 31 год двусторонних отношений Белоруссия и Китай достигли "колоссальных успехов благодаря дружеским отношениям президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина". "Межгосударственные отношения достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - заявил он. Хренин считает, что "в складывающихся внешнеполитических условиях такие отношения можно ставить в пример другим".

По словам министра обороны, несмотря на усиливающиеся тенденции международной конфронтации и санкционного давления, "сотрудничество с Китаем для Беларуси находится на возрастающей траектории развития". "Достигнутая высокая степень доверительности в наших взаимоотношениях позволяет находить решения всех вопросов в любых ситуациях", - сказал министр обороны Белоруссии.

Военное сотрудничество с КНР регламентируется соглашением между Минобороны Белоруссии и китайским министерством обороны "О военном сотрудничестве", подписанным в мае 2010 года. Сотрудничество осуществляется по различным направлениям, включая обучение представителей Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая в военных учебных заведениях обеих стран, проводятся совместные учения и тренировки, стороны обмениваются делегациями высокого и экспертного уровней.