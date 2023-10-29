В Молдавии задержали находящегося в международном розыске гражданина РФ

Его поместили в следственный изолятор на 72 часа до решения суда об экстрадиции

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Гражданин России, находящийся в международном розыске по подозрению в террористической деятельности, задержан в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции республики.

"37-летнего мужчину разыскивали российские власти, он подозревается в причастности к террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями", - уточняет ведомство.

Там отметили, что подозреваемый въехал на территорию Молдавии через приднестровский участок границы. Он был помещен в следственный изолятор на 72 часа до решения суда об экстрадиции.