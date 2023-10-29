"Исламский джихад" заявил, что ведет огонь по силам Израиля на северо-западе Газы

Обстрел проводят бойцы "Сарая аль-Кудс", отметили в группировке

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Бойцы "Сарая аль-Кудс" - военного крыла радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" - ведут огонь по израильским силам, вошедшим на территорию сектора Газа с северо-запада. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Исламского джихада".

"Сарая аль-Кудс" ведут ракетный обстрел, а также огонь из крупнокалиберных минометов по вражеским военным транспортным средствам, вторгшимся на окраины северо-западной части сектора Газа", - отмечается в тексте.

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари в субботу призвал население северной части сектора Газа срочно переместиться на юг анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер и после завершения военной операции против палестинского движения ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома.