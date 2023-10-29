На встрече по Украине на Мальте представили пути реализации "формулы мира" Зеленского

На мероприятии на уровне советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике присутствовали представители 66 государств и международных организаций

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинская сторона вместе с зарубежными партнерами представила планы реализации направлений так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского на третьей встрече по Украине, которую решили провести на Мальте 28-29 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, во встрече на уровне советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике приняли участие представители 66 государств и международных организаций. "Были рассмотрены конкретные направления формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах", - уточнил он, добавив, что речь идет, в частности, о ядерной и радиационной безопасности, освобождении пленных, энергетической и продовольственной безопасности.

Планы по каждому из вопросов, продолжил Ермак, были разработаны рабочими группами, в которые вошли представители дипломатических учреждений разных стран из всех регионов мира.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Россию не приглашали.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что предстоящее на Мальте мероприятие контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.