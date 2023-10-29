Израиль вновь предписал эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа

В 50 м от этого здания идут военные операции, заявило палестинское общество Красного Полумесяца

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца во второй раз за 10 дней получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в социальной сети X (ранее Twitter).

"Палестинское общество Красного Полумесяца получило серьезные угрозы от оккупационных властей (имеются в виду израильские власти - прим. ТАСС) с требованием немедленно эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в секторе Газа, поскольку она подвергнется бомбардировкам. С сегодняшнего утра в 50 м от больницы идут военные операции", - говорится в сообщении.

20 октября организация также сообщала о требовании израильских властей эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс".

В понедельник представитель руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей.