В Турции считают необходимым скорейшее прекращение огня в Газе

Оно позволит не допустить разрастания конфликта между Израилем и Палестиной, отметил глава управления по коммуникациям администрации президента республики Фахреттин Алтун

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе позволят не допустить разрастания конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала TRT.

"Продолжение кризиса чревато дестабилизацией в регионе и распространением за его пределы. Основной задачей сейчас являются скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе", - сказал он.

По мнению Алтуна, способствовать этому может неукоснительное выполнение Израилем принятой ранее ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Она содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.

По словам представителя администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция прилагает активные усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, в рамках которых была выдвинута инициатива создания системы стран-гарантов и созыва мирной конференции.

Алтун назвал действия Израиля в Газе "преступлением перед человечеством", а происходящее в регионе - "настоящей и невиданной по сей день трагедией". Эрдоган, выступая в субботу на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за "резню", учиненную им в Газе.