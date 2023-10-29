Эксперты: развитие ситуации в Газе будет зависеть от давления внешних игроков на Израиль

По их мнению, израильское руководство находится между "молотом и наковальней", лавируя между настроениями внутри своей страны и международной реакцией на происходящее

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке будет зависеть от давления внешних игроков на Израиль по вопросу о наземной операции. Как полагают опрошенные ТАСС эксперты, израильское руководство находится между "молотом и наковальней", лавируя между настроениями внутри своей страны и международной реакцией на происходящее.

"Израильское руководство фактически зажато между молотом и наковальней, - отметил в беседе с агентством советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. - С одной стороны - яростная реакция всего населения после жестокого нападения, которое произошло 7 октября, требование возмездия и решения вопроса с ХАМАС. С другой стороны - давление мирового сообщества, прежде всего арабских и мусульманских стран, которые говорят о том, что со стороны Израиля происходят военные преступления, поскольку происходит неизбирательная агрессия, приводящая к огромным жертвам среди мирного населения, и требуют остановить эту операцию".

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что изменение Израилем своей тактики, хода действий на земле связано с тем, что власти страны "лавируют и пытаются выбрать какой-то вариант, который удовлетворит, с одной стороны, настроения внутри самого Израиля, а с другой - позволит им избежать эскалации конфликта, в котором можно не добиться успеха".

Фитин указывает, что во многом будущие события будут развиваться в зависимости от реакции основных игроков как на Ближнем Востоке, так и в мире. "Как мы видим, все арабские страны поддерживают - что показала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - немедленное прекращение огня и создание палестинского государства, - подчеркнул эксперт. - США поддерживают Израиль, концентрируют там свою военную мощь, имею в виду авианосцы, которые уже прибыли в район. США пытаются демонстрацией своей военной мощи предотвратить подключение к войне других стран против Израиля".

Как отметил Быстрицкий, любой уровень интенсивности военных действий не может привести к окончательной безопасности в регионе, потому что она не может быть достигнута в ходе боевых действий. "Она требует политических решений. Без них так или иначе эта проблема будет возникать", - указал специалист.