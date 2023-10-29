Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

Радикалы сообщили, что "Бригады Иззэддина аль-Кассама" "атаковали с помощью дрона-камикадзе скопление израильской военной техники" к северо-западу от лагеря беженцев Бейт-Лахия

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом палестинского движения ХАМАС, утверждают, что совершили ракетный обстрел Тель-Авива. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале радикалов.

Кроме того, ХАМАС заявило, что "Бригады Иззэддина аль-Кассама" "атаковали с помощью дрона-камикадзе скопление израильской военной техники" к северо-западу от лагеря беженцев Бейт-Лахия. Ранее палестинские радикалы сообщили, что отражают атаки израильских войск в этом районе.

Со стороны командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало подробностей об операции в Бейт-Лахии.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в субботу призвал население северной части сектора Газа срочно переместиться на юг анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома.