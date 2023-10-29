Вучич заявил, что отказ от санкций против РФ позволил Сербии стать сильнее

Сербский президент подчеркнул, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация становится все труднее

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Об этом в эфире телеканала TV Prva заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Не забывайте, мы - единственная страна во всей Европе, которая порядка двух лет не вводит санкции против РФ, - указал Вучич. - Сербия таким образом усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику".

Сербский лидер отдельно подчеркнул, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация очень напряженная и становится все труднее. Однако Вучич пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций. "Когда это произойдет, я не буду скрывать этого от народа и скажу людям", - указал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал ранее, что сербы не являются тем народом, который западные страны могли бы "додавить" и подчинить.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.