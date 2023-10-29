Папа Римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Также понтифик заявил о необходимости оказания гуманитарной помощи сектору Газа и освобождения заложников

ВАТИКАН, 29 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, оказанию гуманитарной помощи сектору Газа и освобождению заложников.

"Прекратите огонь! Братья и сестры, остановитесь. Война - это поражение, всегда поражение. В секторе Газа необходимо гарантировать гуманитарную помощь и освободить всех заложников", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца.

Глава Римско-католической церкви возглавил ранее мессу по поводу завершения генеральной ассамблеи синода с участием более 400 представителей церкви, а также светских лиц. По итогам продлившегося почти весь месяц собрания был принят документ о синодальности церкви и ее реформе. Как отметили наблюдатели, в документе не проясняются четко вопросы о перспективе назначения женщин дьяконами, целибате священников - это два аспекта, по которым, как было и ранее, наметился раскол мнений. Как пишет газета La Repubblica, выпали из итогового заключения также все формулировки, касающиеся сексуальных меньшинств.

В заключительном документе отмечается, что "церковь должна принимать всех и прислушиваться ко всем". "Церковь открыта для всех, без исключения, и никто не должен быть исключен или чувствовать себя исключенным", - пояснили журналистам в Ватикане по завершении ассамблеи.