В Армии Израиля заявили о продолжении наземных операций на севере сектора Газа

Армейские летательные аппараты под управлением войск нанесли удары по военным объектам ХАМАС, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. ЦАХАЛ продолжает наземные операции на севере сектора Газа, армейские летательные аппараты под управлением войск нанесли удары по военным объектам ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ЦАХАЛ продолжает наземные операции на севере сектора Газа. Армейские летательные аппараты под управлением войск нанесли удары по военным объектам ХАМАС, в некоторых из них находились террористы ХАМАС. Кроме того, ударам подверглись пусковые установки противотанковых ракет, наблюдательные пункты и военная инфраструктура", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "террористы, стрелявшие в солдат, были убиты". Кроме того, были ликвидированы "террористы, выявленные на береговой линии в секторе Газа в районе у пляжа Зиким (расположен на юге Израиля у границы с сектором Газа - прим. ТАСС)", продолжили в армейском ведомстве.