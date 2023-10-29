СМИ: новый спикер Палаты представителей США может остановить помощь Украине и Израилю

В авторской колонке профессора женевского института Сян Ланьсиня, опубликованной в газете South China Morning Post, говорится, что Майк Джонсон выступает против продолжения оказания помощи Киеву

ГОНКОНГ, 29 октября. /ТАСС/. Избрание республиканца Майка Джонсона на должность спикера Палаты представителей Конгресса США может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны Вашингтона и, как следствие, прекращению контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в авторской колонке профессора Женевского института международных отношений и развития Сян Ланьсиня, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

Как указывается в статье, с избранием на пост спикера Палаты представителей убежденного республиканца Майка Джонсона, "контрнаступлению Украины может прийти конец". Джонсон выступает против продолжения оказания помощи Украине, а контролируемая республиканцами Палата представителей может попросту отклонить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине, пишет автор.

Как отмечается в материале, военная помощь западного альянса является "единственным спасательным тросом для усилий Украины по продолжению войны". Как пишет Сян Ланьсинь, если США выпадут из числа поддерживающих Украину государств, то вряд ли возможно, что Европа сможет восполнить этот пробел или попросту будет готова сделать это.

В статье также говорится, что в последние годы экономики по всей Европе отчаянно боролись с трудностями, в том числе такие ведущие страны, как Германия. В материале также подчеркивается, что экономика России, несмотря на введенные против нее санкции, "не получила смертельных ранений" и, согласно прогнозам, вырастет по итогам года 2,5%, что позволит ей опередить Германию.

Если экономические санкции не работают, а военные операции ни к чему не приводят, единственным вариантом является прекращение огня, пишет автор.

Джонсон был избран спикером 25 октября. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Законодатель в последние месяцы голосовал против ряда законодательных инициатив, касающихся выделения помощи Украине. Как он подчеркивал, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства.