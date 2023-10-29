На севере Израиля первый раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги

По данным портала Ynet, сирены прозвучали в городе Рош-Пина в Верхней Галилее и нескольких соседних с ним населенных пунктах

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, первый раз за день прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля, подробности последуют", - говорится в заявлении.

По данным портала Ynet, сирены, в частности, прозвучали в городе Рош-Пина в Верхней Галилее и нескольких соседних с ним населенных пунктах. Сообщений о возможном материальном ущербе или пострадавших не поступало.

Вскоре армейская пресс-служба пояснила, что сирены сработали после обстрела со стороны Ливана. Всего было зафиксировано три запуска, два снаряда перехвачены израильскими силами ПВО, один упал в незаселенной местности, указали в армии.

Вместе с тем почти сразу вслед за этим сообщением армия сообщила о новом срабатывании сирен в северной части Израиля. На этот раз, по данным военных, тревога объявлена в городе Кирьят-Шмона, расположенном у самой границы с Ливаном. Подробности о происходящем пока не приводятся.