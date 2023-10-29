В Амстердаме более 100 человек собрались на марш против поставок оружия Киеву

Участники акции прошли по центру города с белыми флагами, символизирующими мир, а также провели митинг на центральной площади Дам

ГААГА, 29 октября. /ТАСС/. Более 100 человек собрались в Амстердаме, чтобы принять участие в марше в поддержку мира на Украине и против поставок оружия Киеву. Участники акции прошли по центру города с белыми флагами, символизирующими мир, а также провели митинг на центральной площади Дам.

В беседе с ТАСС историк и политолог Кейс ван дер Пейл заострил внимание на том, что Запад и Нидерланды в частности занимают все более воинственную позицию в отношении мировых конфликтов. "Наш премьер - давний пропагандист войны, - отметил эксперт. - Он увел нашу страну далеко в сторону от голландских традиций выступать в качестве посредника, стремиться к справедливости. Это все осталось далеко в прошлом. Сейчас мы занимаем одну из самых жестких позиций в НАТО".

По его мнению, Запад слабеет и не может заставить события развиваться по своему сценарию, и поэтому решил дать возможность конфликтам продолжаться до последнего. "И в конфликте на Украине, и в палестино-израильском противостоянии Запад не принимает никаких мер, чтобы прекратить насилие, - подчеркнул ван дер Пейл. - Боюсь, что мы входим в период многочисленных войн, и это может также распространиться на Тайвань и Китай. Я не оптимистичен".

Со своей стороны участник марша по имени Баас сказал, что считает важным, чтобы Нидерланды выступали за мир и сохраняли нейтральную позицию.

"В Нидерландах у нас хватает своих проблем, - обратил внимание он. - Люди не могут платить за аренду жилья, газ и электричество. А правительство тем временем посылает ракеты на Украину. Это должно быть остановлено, поэтому я и пришел на эту акцию. Мы должны отказаться от поставок оружия и выступить за мир".

В этом контексте активист обратил внимание на то, что Нидерланды практически потеряли свою независимость и не могут самостоятельно принимать решения. "ЕС принимает решения по всем законам, которые мы должны соблюдать. Мой друг провел пять месяцев в тюрьме, потому что участвовал в протестах и выступал против этого. ЕС - это не демократия, это настоящая диктатура", - возмущается он.