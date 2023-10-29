Глава МИД Египта заявил о серьезных рисках расширения наземных операций Израиля в Газе

Необходимо предпринять международные усилия, чтобы остановить войну, отметил Самех Шукри

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил о серьезных рисках, связанных с расширением Израилем наземных операций в секторе Газа. Как он отметил во время переговоров в Каире с бельгийской коллегой Аджой Лябиб, необходимо предпринять международные усилия, чтобы остановить войну и обеспечить защиту гражданского населения.

"Шукри заявил о серьезных рисках, связанных с расширением израильскими силами своих наземных операций в секторе Газа, подчеркнув необходимость скоординированных международных усилий и развития дискуссии, состоявшейся во время каирского мирного саммита [по Палестине], чтобы остановить войну и обеспечить необходимую защиту гражданского населения", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на странице пресс-службы египетского МИД.

Министры обсудили "ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в секторе Газа", глава дипведомства арабской республики предупредил о "последствиях для безопасности, к которым приведет осуществляемая Израилем политика коллективного наказания". Шукри и Лябиб договорились "продолжить тесные консультации в ближайшие дни, чтобы приложить скоординированные усилия по сдерживанию кризиса".