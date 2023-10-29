Эрдоган заявил, что новое столетие станет "веком Турции"

Турецкий лидер выступил с обращением к нации по случаю 100-летия провозглашения республики

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по случаю 100-летия провозглашения республики назвал новое столетие "веком Турции". Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Республика, которую мы провозгласили 29 октября 1923 года, сегодня завершила свое первое столетие и отправляется в путь во второе, которое мы называем "столетием Турции". Турция сегодня является страной, которая в регионе и в мире оказывает помощь всем, кто в ней нуждается: от Кавказа до Азии, от Туркестана до Палестины. Где бы ни находился угнетенный и нуждающийся человек, Турция придет ему на помощь", - заявил Эрдоган. Выступление президента началось в 19:23 по местному времени (совпадает с московским), что является символичным по ассоциации с 1923 годом. Ему предшествовало исполнение национального гимна.

В Турции в воскресенье повсеместно состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию республики. Эрдоган после протокольной программы в Анкаре, в рамках которой он посетил мавзолей Ататюрка и принял поздравления от политиков, общественников и глав зарубежных дипломатических миссий в президентском комплексе, вылетел в Стамбул, где состоялся самый крупный в истории Турции морской парад.

Через пролив Босфор прошли 100 кораблей разного класса ВМС, в том числе новейший легкий авианосец TCG Anadolu, с палубы которого могут совершать взлет БПЛА. Параду предшествовало авиашоу пилотажной группы турецких ВВС SOLO TURK, во время которого самолеты нарисовали в небе полумесяц. Эрдоган, командование ВС Турции и члены правительства следили за парадом с трибуны в старинном дворце Вахдеттин. Вдоль Босфора за прохождением военных кораблей наблюдали местные жители, трансляция морского парада велась с больших экранов, установленных в разных частях мегаполиса.

В Стамбуле праздничные мероприятия в День республики прошли в каждом муниципалитете. К празднику все центральные улицы города, в том числе популярная среди туристов пешеходная Истикляль, были украшены национальными флагами. Транспорт в городе, как наземный, так и морской, 29 октября по решению местных властей был бесплатным.

29 октября 1923 года Великое национальное собрание объявило о создании Турецкой Республики со столицей в Анкаре. Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль Ататюрк. СССР стал первой страной, которая признала независимость Турции.