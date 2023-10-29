Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в Конгрессе на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что ситуация в еврейском государстве "требует незамедлительного внимания"

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американские законодатели уже на следующей неделе могут рассмотреть законопроект о выделении финансовой помощи Израилю. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

"Мы собираемся представить отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю на грядущей неделе в Палате представителей, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Я знаю, что наши коллеги-республиканцы в Сенате планируют идентичный шаг".

Джонсон добавил, что вопрос финансовой помощи Израилю это "насущная и чрезвычайная необходимость". "Есть много вещей в мире, в связи с которыми нам необходимо принимать решения. И мы это сделаем. Однако то, что сейчас происходит в Израиле требует незамедлительного внимания, и я полагаю, что нам надо выделить это [в отдельный законопроект] и принять его", - убежден он.

Джонсон был избран спикером 25 октября. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Законодатель в последние месяцы голосовал против некоторых инициатив, касающихся выделения помощи Украине. Как он подчеркивал, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Джонсон ранее заявлял, что запросы на предоставление Соединенными Штатами военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно. Дальнейшая судьба запроса пока неясна. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.