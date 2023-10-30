Полковник Макгрегор заявил, что решения США могут привести к уничтожению Израиля

Экс-советник главы Пентагона отметил, что есть предпосылки для крупной войны, в конце которой "просто не останется" еврейского государства

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке может привести к гибели Израиля. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Есть предпосылки для очень крупной войны. Мы [США] вовсю занимаемся эскалацией [палестино-израильского] конфликта. Мы, похоже, считаем, что эскалация работает. Мы опробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию - сегодня Украина в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война будет развиваться так, как я предположил, в конце просто не останется Израиля", - заявил он в пятницу в эфире YouTube-канала Redacted.

Эксперт отметил, что, по его данным, у ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которая может стать полноценной стороной конфликта, есть около 100-150 тыс. бойцов и значительные запасы вооружений. "По некоторым оценкам, у них есть от 100 до 140 тыс. ракет, из них 40 тыс. высокоточных. У "Хезболлах" достаточно оружия, чтобы уничтожить половину Израиля", - сказал он.

По мнению Макгрегора, США, вмешиваясь в ситуацию, также вступают в конфронтацию со многими государствами на Ближнем Востоке и рискуют оказаться в состоянии конфликта с Турцией, Ираном и Россией.