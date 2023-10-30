Белоруссия готова продолжить выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева

Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что "об этом не раз говорилось с различных трибун"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Белоруссия готова продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева, всемерно содействовать мирному урегулированию. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю Московскую конференцию по международной безопасности. Скажу лишь, что позиция Белоруссии неизменна: мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - отметил он, говоря об украинском кризисе.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он продлится до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем принимают участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Россию, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями о глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.