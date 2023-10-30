Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что в тоннелях под сектором Газа могут проехать автомобили

Мохаммад Багери сообщил, что палестинские военные готовы к наземной операции Израиля

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Размер тоннелей под сектором Газа позволяет проехать по ним мотоциклам и даже автомобилям, а длина подземных ходов, возведенных палестинским радикальным движением ХАМАС лишь на севере анклава, достигает 400 км. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"В одной лишь северной части Газы члены палестинского сопротивления [имеется в виду ХАМАС] построили более 400 км подземных тоннелей, и через них иногда проезжают мотоциклы и даже автомобили, - приводит его слова агентство Tasnim. - Один конец этих проходов находится на израильской территории, а другой - в секторе Газа".

"Палестинские бойцы готовы к наземной операции Израиля, и за прошедшие несколько дней мы видели последствия поражения противника. Как только в Газе заработает интернет, мы сможем увидеть фотографии сгоревших израильских танков и погибших военных", - уверен Багери.