WSJ: Нетаньяху борется за политическое выживание

Так считают чиновники его партии "Ликуд"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху борется за свое политическое выживание после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября на южные территории еврейского государства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных чиновников партии премьера "Ликуд".

По словам одного из них, политическая судьба Нетаньяху зависит от того, как будет развиваться конфликт с ХАМАС. Источник утверждает, что премьер "вряд ли останется лидером партии" и продолжит работу на своем посту. Для него это "конец игры", считает собеседник издания.

"Мало найдется людей, которые скажут иначе", - добавляет он.

Другой чиновник отметил, что премьер "полностью сосредоточен на том, чтобы победить в этом конфликте".

"Он поставил перед собой задачу - ликвидировать ХАМАС - и руководит ее выполнением", - пояснил он.

Газета The New York Times сообщала 27 октября со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства, что Нетаньяху отказался подписать приказ о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа из опасений лишиться доверия населения в случае ее провала. По оценкам газеты, отказ Нетаньяху свидетельствует о наличии разногласий в экстренном кабинете министров, часть из которых рассматривает менее амбициозный план вторжения в Газу, который подразумевает несколько операций, затрагивающих небольшую часть анклава, вместо одной широкомасштабной.

Позднее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари информировал, что военные расширяют масштабы наземной операции в секторе Газа и наносят удары с воздуха по подземным целям и объектам инфраструктуры ХАМАС.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 8 тыс. палестинцев, ранены 19 тыс.