30 октября, 07:46,
обновлено 30 октября, 08:32
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявил, что страна не рассматривает вариант прекращения боевых действий

Александр Бен Цви отметил, что еврейское государство также не намерено сесть за стол переговоров с ХАМАС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Израильская сторона на этот момент не рассматривает возможность прекращения боевых действий с ХАМАС. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Нет, не рассматривается, - сказал он, отвечая на вопрос рассматривается ли Израилем вариант остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с ХАМАС. - С кем садиться за стол переговоров? О чем с ними говорить? С ХАМАС мы не можем садиться за стол переговоров, они повторяют все время, что они считают, что надо уничтожить государство Израиль".

По словам посла, для переговоров надо ответить на два вопроса: с кем говорить и о чем говорить. "Когда нет ответов на эти вопросы, то нет и возможности переговоров", - отметил Бен Цви. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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