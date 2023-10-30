30 октября, 08:45

СМИ: на западе Судана возобновились бои после начала переговоров в Джидде

По информации Asharq, военные столкновения идут в штате Западный Кордофан

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между войсками и силами быстрого реагирования (спецназа) возобновились на западе Судана. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на местные источники.

По его информации, бои идут в штате Западный Кордофан. Информации о том, что послужило причиной и несут ли стороны потери, не приводится.

Армия и спецназ Судана начали очередной раунд непрямых переговоров в саудовской Джидде. Посредником выступает МИД Саудовской Аравии. Ожидается, что стороны обсудят возможность перемирия и перспективы окончательного прекращения вооруженных действий. Делегацию армии Судана возглавляет контр-адмирал Махджуб Бушра Ахмед, делегацию сил быстрого реагирования - генерал Омар Хамдан Ахмед.

За последние шесть месяцев стороны провели несколько раундов консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей на была до конца выполнена. 

Теги:
СуданСаудовская Аравия
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