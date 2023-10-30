В Азербайджане заявили об отправке на Украину электрооборудования

По данным Минэнерго республики, 14 грузовиков доставят в страну более 555 тыс. м электрокабелей и проводов

БАКУ, 30 октября. /ТАСС/. Азербайджан отправил на Украину очередную партию гуманитарной помощи, включающую электрооборудование. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

По ее данным, колонна из 14 большегрузных автомобилей, которая отправилась в путь из Сумгаитского технологического парка, доставит на Украину более 555 тыс. м электрокабелей и проводов. "Гуманитарный груз направлен в качестве поддержки в восстановлении электроснабжения пострадавших территорий", - уточнили в министерстве.

В июле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн в манатном эквиваленте на оказание гуманитарной помощи Украине. Средства предназначались для закупки и отправки электрического оборудования. Отправленный 30 октября груз является первой партией гуманитарной помощи, закупленной на выделенные средства. "Остальные партии планируется отправить в ближайшее время", - сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, общая сумма оказанной Азербайджаном Украине гуманитарной помощи, в том числе в качестве поддержки восстановительным работам, превысила $33 млн.

В декабре прошлого года Азербайджан также отправил Украине гуманитарный груз, состоящий из электрооборудования - 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов общей стоимостью более $800 тыс.