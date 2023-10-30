ЕС пообещал инвестировать в реформы на Западных Балканах €6 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что местным компаниям предоставят доступ к европейскому рынку по семи секторам

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия пообещала странам Западных Балкан инвестиционный пакет в €6 млрд на 10 лет для развития их экономик и проведения реформ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Северной Македонии, куда она прибыла в рамках турне по балканским странам.

"Мы предлагаем инвестиционный пакет в €6 млрд странам Западных Балкан, который включает реформы и инвестиции", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы ставим задачу удвоить масштабы вашей экономики в течение 10 лет. Мы также решили предоставить вашим компаниям доступ к европейскому рынку по семи секторам, в ответ мы ожидаем от вас предоставление доступа к вашему внутреннему рынку для компаний из других государств Балкан, чтобы создать единый региональный рынок Западных Балкан", - продолжила она.

Глава Еврокомиссии пообещала, что однажды Македонию можно будет увидеть среди стран Евросоюза.

"Вы должны продолжать свою работу, поскольку мы видим уверенный прогресс вашей страны. Я знаю, вы можете достичь результатов. Я призываю все партии Северной Македонии поддержать изменения в конституции страны, необходимые для европейской интеграции", - заключила фон дер Ляйен.

Северная Македония была официально признана кандидатом на вступление в ЕС в 2005 году, переговоры о ее приеме начались в июле 2022 года, в рамках этих переговоров нужно достичь соглашений по 33 переговорным главам или разделам, которые включают все сферы жизни страны, от экономики до культуры, по каждому из них эта страна должна привести свое национальное законодательство в соответствие с требованиями Брюсселя. Пока переговоры не закончены ни по одной из этих глав.