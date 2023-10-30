30 октября, 11:31
Палестино-израильский конфликт

МИД ФРГ призвал Израиль защитить палестинцев на Западном берегу

В ведомстве отметили, что в этом регионе существуют агрессивно настроенные израильские поселенцы

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Германии призывает власти Израиля защитить палестинцев на Западном берегу реки Иордан от нападений со стороны агрессивно настроенных израильских поселенцев.

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"Есть сведения о том, что происходит так, как вы описали", - заявил журналистам на брифинге представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос о подобных нападениях. "Поэтому мы ясно это осуждаем и призываем Израиль предпринять все шаги для защиты палестинцев от действий экстремистов из числа поселенцев и наказать ответственных", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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