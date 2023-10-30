На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Позднее армейская пресс-служба сообщила, что сирены вновь прозвучали на севере Израиля. "Сирены прозвучали в населенном пункте Элькош на севере Израиля", - говорится в сообщении.