Президентские выборы в Литве могут пройти 12 мая 2024 года

Проект постановления с такой датой внесла в Сейм его спикер Виктория Чмилите-Нильсен

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Очередные выборы президента Литвы, скорее всего, состоятся 12 мая 2024 года. Проект постановления с такой датой внесла в Сейм (парламент) его спикер Виктория Чмилите-Нильсен, сообщил секретариат законодательного собрания.

"Выборы главы государства предлагается провести 12 мая 2024 года. Дату голосования, согласно конституции, устанавливает Сейм", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на 12 мая намечено проведение референдума о введении института двойного гражданства.

В настоящее время о намерении баллотироваться на президентских выборах заявили экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии министром здравоохранения Аурелиюс Верига и премьер-министр Ингрида Шимоните.