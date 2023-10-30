Израиль назвал видео с заложниками ХАМАС "жестокой психологической пропагандой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Израиля считают видеозапись с израильскими заложниками, распространенную радикальной палестинской организацией ХАМАС, "жестокой психологической пропагандой". Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС - ИГ ["Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация]", - отмечается в тексте.
В канцелярии подчеркнули, что израильские власти "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой".