30 октября, 14:29,
обновлено 30 октября, 14:36
Палестино-израильский конфликт

Израиль назвал видео с заложниками ХАМАС "жестокой психологической пропагандой"

В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху заявили, что в Тель-Авиве "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Израиля считают видеозапись с израильскими заложниками, распространенную радикальной палестинской организацией ХАМАС, "жестокой психологической пропагандой". Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС - ИГ ["Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация]", - отмечается в тексте.

В канцелярии подчеркнули, что израильские власти "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация