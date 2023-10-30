30 октября, 14:29, Палестино-израильский конфликт Израиль назвал видео с заложниками ХАМАС "жестокой психологической пропагандой"

В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху заявили, что в Тель-Авиве "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой"