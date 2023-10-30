СМИ: переговоры об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США почти завершились

По данным газеты Helsingin Sanomat, соответствующее соглашение могут подписать уже на этой неделе

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Переговоры между Финляндией и Соединенными Штатами по соглашению о сотрудничестве в области обороны близки к завершению. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По их информации, соглашение может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры запланированы на понедельник и вторник, отмечает газета.

Речь идет о Соглашении о сотрудничестве в области обороны. Его цель - дать Вооруженным силам США возможность использовать финскую территорию и определенные согласованные районы дольше, чем во время обычных военных учений, пишет газета.