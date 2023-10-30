Армия Израиля сообщила о попытке обстрела прибрежного района у границы с Ливаном

По данным армейской пресс-службы, ЦАХАЛ нанес ответный удар

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали попытку минометного обстрела в районе населенного пункта Рош-ха-Никра, расположенного в прибрежной местности у самой границы с Ливаном на севере страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористическая ячейка в Ливане попыталась запустить минометные снаряды по северному Израилю в районе Рош-ха-Никра. Армия обороны Израиля нанесла удар по этой ячейке", - говорится в сообщении.

Как информировали в армии, в районе поселения Элькош на севере Израиля, где ранее объявлялась воздушная тревога, были зафиксированы запуски двух снарядов с территории Ливана, оба они упали в незаселенной местности. "Помимо этого, террористы запустили три противотанковые ракеты по Северному Израилю в районе Биранита. Сообщений о пострадавших не поступало", - добавила пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерийским огнем в сторону источников стрельбы на ливанской территории", - заключили в армии.