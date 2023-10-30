Time: Зеленский планирует уволить командующего контрнаступлением генерала

По данным журнала, президент Украины также намерен произвести несколько изменений в стратегии боевых действий к началу зимы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить некоего министра, командующего контрнаступлением высокопоставленного генерала, имя которого также не называется, а также произвести несколько изменений в стратегии боевых действий к наступлению зимы. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на неназванных чиновников в окружении украинского лидера.

По информации автора статьи Саймона Шустера, "его [Зеленского] помощники предупредили меня, что надо ждать крупных перемен в военной стратегии и перетряски президентской команды до того, как установится зима". "Необходимо уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, командующего контрнаступлением, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины на фронте", - добавляет Шустер.

Один из собеседников журналиста прямо признал, что "движения вперед нет". При этом Зеленский выступает за продолжение боевых действий зимой и отказывается принять возможность их заморозки, отмечается в статье.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.