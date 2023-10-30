Правительство Сербии направило Вучичу предложение о роспуске парламента

Президент республики ранее заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут 17 декабря

БЕЛГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Сербии направило президенту республики Александару Вучичу предложение о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) и официальном назначении парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства республики.

"Проведение новых парламентских выборов в текущих условиях обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающую между противоположными силами в обществе, отказ от исключительности и оскорблений, а также подтвердило бы право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей", - отмечается в документе. В предложении о роспуске парламента также говорится о том, что в последнее время начали поступать просьбы о назначении внеочередных выборов депутатов и что "11 сентября 2023 года часть оппозиционных политических партий направили такую просьбу президенту республики".

"Правительство, исходя прежде всего из этой просьбы, заняло позицию, что реализация избирательного процесса как одного из основных постулатов демократического общества станет хорошей возможностью оценить политическую силу аргументов, прошлых результатов и планов всех действующих лиц на политической сцене и даст возможность гражданам свободно выражать свою волю, в каком направлении должна двигаться Республика Сербия", - подчеркнули в правительстве.

Вучич заявил ранее, что досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря.