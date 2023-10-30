В Тирасполе назвали блокировку СМИ частью плана Кишинева по разрыву с Москвой

По мнению депутата Верховного совета непризнанного Приднестровья Андрея Сафонова, президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности понимают, что без полной зачистки информационного поля они неизбежно проигрывают предстоящие выборы в местные органы власти

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Очередной запрет российских и оппозиционных молдавских СМИ - часть плана кишиневской власти по разрыву с РФ и одновременно признак ее трусости. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Верховного совета (парламента) непризнанного Приднестровья Андрей Сафонов.

"Власти Молдавии практически полностью зачистили информационное поле от всех неугодных медиаресурсов с целью подготовить общество к будущему полному разрыву отношений с Россией, втягиванию страны в НАТО, против чего, как признают и в Кишиневе, выступает большинство жителей республики. Чтобы развернуть эту тенденцию, нужно абсолютно изменить информационное поле: пока люди смотрят российские телеканалы и читают российские СМИ в интернете, можно нарваться на протесты и возмущение, чего власти очень боятся", - сказал Сафонов.

По его мнению, президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности понимают, что без полной зачистки информационного поля они неизбежно проигрывают предстоящие 5 ноября выборы в местные органы власти, а также выборы президента в будущем году и парламентские в 2025 году.

"Как показывают все опросы, большинство населения не доверяет этой власти, боится, что она втянет Молдавию в войну против Приднестровья, где мир поддерживают российские миротворцы. Также власть Санду и ее правящей партии провалила социально-экономическую политику: взлетели цены на коммунальные услуги, услуги и товары, в стране невиданная за последние десятилетия инфляция. В этой ситуации националисты готовятся влить Молдову в состав Румынии, так как понимают, что ее вступление в ЕС сродни утопии", - считает Сафонов.

Он уверен, что "молдавские власти действуют с одобрения зарубежных кураторов". "Если что-то пойдет не так, они постараются успеть на последний рейс, уходящий на Запад", - убежден депутат.

Новые запреты

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник о приостановлении лицензии еще у шести телеканалов - "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". С инициативой запрета выступил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца, по предложению которого также заблокирован доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список попали сайты ТАСС, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, межгосударственной компании "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°", а также некоторых других изданий. По словам Мустяцы, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

В конце февраля прошлого года Молдавия ввела чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине, в рамках которого на телепередачи из России накладывались ограничения. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении некоторых лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.